Musik an Adventssonntagen Weihnachtliche Klänge legten sich über Rathen

Mit dem Anzünden der ersten Adventskranzkerze am ersten Dezembersonntag sowie an den beiden folgenden Adventssonntagen, bestimmten nach Einbruch der Dämmerung zum dritten Mal in Folge während der vergangenen Adventszeiten Pauken und Trompeten das Geschehen droben auf dem Berg über dem kleinen Ortsteil Rathen. Die Dorfmusikanten des Ortes, allesamt aktive Blasmusiker in den beiden Löstertaler Musikvereinen von Kostenbach und Buweiler, hatten sich vor dem ehemaligen F1-Museum von Ferraristi Walter Koster versammelt und ließen mit kurzfristig improvisierten Weihnachtskonzerten aufhorchen.