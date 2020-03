Kostenpflichtiger Inhalt: Noswendel : Schluss mit „toter Hose“ in Noswendel

Der Vorstand des neu gegründeten Jugendclubs Noswendel (von links): Max Andres (Schriftführer), Ronny Becker (Beisitzer), Luca Haziri (Vorsitzender), Marie-Sophie Ludwig (Beisitzerin), Anna Lena Andres (2. Vorsitzende), Jonas Morbe (Beisitzer), Hannah Dewes (Kassenwartin). Foto: eb

Noswendel Junge Leute im Ort gründen Jugendclub, um bessere Angebote und einen Treffpunkt für sie im Ort zu schaffen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erich Brücker

Eine ordentliche Portion Aufbruchstimmung hält derzeit bei den Jugendlichen im Waderner Stadtteil Noswendel Einzug. Vor einigen Tagen haben die Jungen und Mädchen, nachdem etliche Jahre lang „tote Hose“ im Ort herrschte, im Lokal Hecken einem neuen Jugendclub Leben eingehaucht. Gründe hierfür waren, so teilten einige der Initiatoren zuvor mit, dass sie keine Struktur haben, nicht in den Vereinen und im Ort integriert sind. Befürchtungen wurden geäußert, dass dadurch Gemeinschaftsgefühl verloren gehen könne. Diese Situation wurde vor Ort als unbefriedigend empfunden. Zudem blickte man etwas neidisch auf andere Stadtteile sein, denn dort funktionieren die Jugendclubs bestens. Also wurden die Dinge gemeinsam angepackt, den ersten Worten folgten Taten.

Zur Gründungsversammlung unter Mitwirkung der Jugendscoutin der Stadt Wadern, Simone Schmitt-Koch, waren 19 interessierte Jungen und Mädchen erschienen, haben sich eine Satzung gegeben und einen Vorstand gewählt. „Damit nehmen die Jugendlichen in unserem Ort ihr Schicksal quasi selbst in die Hand. Es entsteht ein Treffpunkt, der die Jugendlichen an das heranführt, was in unserer Gesellschaft mittlerweile abhanden zu kommen droht, das Engagement für die Gemeinschaft“, begrüßt Ortsvorsteher Frederik Sturm diese von der Jugend selbst initiierte Vereinsgründung. Als Ortsrat werde man den Club gerne unterstützen, Hilfe zur Selbsthilfe gewähren, in der Hoffnung, dass das Engagement der Jugendlichen auch Früchte trägt.

Info Der Vorstand des neuen Jugendclubs Luca Haziri (1. Vorsitzender), Anna-Lena Andres (2. Vorsitzende), Hannah Dewes (Kassenwartin), Max Andres (Schriftführer), Ronny Becker, Jonas Morbe und Marie-Sophie Ludwig (Beisitzer); Volker Morbe und Silvia Dewes (Kassenprüfer). Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Zwölf- bis Dreißigjährige 20 Euro pro Jahr, fördernde Mitglieder über 30 Jahre zahlen auch 20 Euro, dürfen aber mehr bezahlen.

So wurde im Vorfeld schon der Blick auf geeignete Räumlichkeit für das Unterfangen gerichtet. Nachdem einige Vorschläge aus unterschiedlichen Gründen verworfen wurden, haben die Jugendlichen für ihre Aktivitäten ein Auge auf das Umkleidegebäude am ehemaligen Sportplatz geworfen. Auf Anfrage der SZ teilte Vorsitzender Joachim Salina vom FC Noswendel Wadern mit, dass man sich nicht dagegen sträube, unter gewissen Voraussetzungen dem Jugendclub das Gebäude zu überlassen. „Hierüber sind wir sehr froh, zumal das Gebäude etwas außerhalb von der Wohnbebauung liegt und wir die Anwohner nicht stören würden, wenn es mal etwas zu laut wird“, so die Meinung der Jugendlichen aus dem Ort.