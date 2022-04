Morscholz : Nächstes Projekt wird ein Waldspielplatz für Kinder

Umweltminister Reinhold Jost, handwerklich begabt, ließ sich nicht zweimal bitten und schraubte schon mal einen Nistkasten an eine starke Eiche, die am zukünftigen Waldspielplatz steht. Foto: Brücker Erich

Morscholz „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, dürfte sich der Morscholzer Ortsvorsteher Markus Wollscheid gedacht haben, als Umweltminister Reinhold Jost im Waderner Stadtteil weilte und sich ausgesprochen lobend über die vielen ehrenamtlich mitarbeitenden Menschen im Ort äußerte.

Zahlreiche Projekte zur Erhaltung der dörflichen Struktur hatte er mit viel Geld auf den Weg bringen können, schließlich hat er sich die Förderung des ländlichen Raumes auf die Fahne geschrieben. So nutzte Wollscheid den Besuch des Ministers, um ihn Bekanntschaft mit einem neuen Projekt, das es wert ist, gefördert zu werden, schließen zu lassen. Und darum fuhr Wollscheid mit Jost an den Waldrand beim Ort und stellte ihm die neue Maßnahme vor.

„Einmal wurde das Projekt ‚Schlau Kids – Gesund aufwachsen in der Hochwaldregion‘ vom Gesundheitsnetzwerk Hochwald bereits auf den initiiert und ist in Bearbeitung. Wichtig ist hierbei besonders eine nachhaltige Gesundheitsstruktur. Unser weiteres Projekt ist eng damit verzahnt und nennt sich ‚Naturpädagogik Wildwuchs in Morscholz‘“, klärte der Ortsvorsteher auf. Ziel des Projektes ist es, Kindern und Jugendlichen eine Begegnung mit und in der Natur zu ermöglichen, denn gerade in der zunehmend digitalisierten Welt fehlt es an diesbezüglichen Angeboten. Und diese Altersgruppen brauchen mehr und mehr einen Ausgleich zu der Zeit vor dem Bildschirm und auch die Gelegenheit, sich auszutoben und selbst zu erfahren. Eltern suchen zum Glück auch wieder mehr nach solchen Möglichkeiten und Anregungen für ihre Familien.