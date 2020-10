Vorstellungen am Wochenende : Ein Geschichte über den Mut, Wagnisse einzugehen

Vorstellungen am Wochenende

Gegensätzliches Paar: Marion (Anne Ratte-Polle) und Baran (Ogulcan Arman Uslu) finden in „Es gilt das gesprochene Wort“ trotz aller Differenzen zueinander. Foto: Erik Mosoni/ERIK MOSONI

Wadern In den Lichtspielen Wadern läuft am Wochenende der moderne Heimatfilm „Es gilt das gesprochene Wort“.

Die Filmfreunde Wadern zeigen am Samstag, 31. Oktober, um 20 Uhr und am Sonntag, 1. November, um 18 Uhr in den Lichtspielen Wadern den modernen Heimatfilm „Es gilt das gesprochene Wort.“