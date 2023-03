Wadrilltal Arzt informiert über Herzstillstand im Fußball

Die Krankenkasse hat sich mit ihren Partnern Saarländischer Fußballverband, dem Institut für Sport- und Präventivmedizin Saarbrücken und der Kampagne HerzGesund zum Ziel gesetzt, diesem Problem Abhilfe zu verschaffen, in dem sie Fußballvereine unterstützt, zu HerzGesunden und HerzSicheren Orten zu werden. Zur Umsetzung wurde der IKK Südwest Cardio Day entwickelt. Dieser Cardio Day ist ein Informationsabend rund um die Thematik Herz-Kreislauf-Prävention und Notfallrettung. Die Themen Herzgesundheit, Prävention und Notfallhilfe werden hierbei in theoretischen und praktischen Einheiten behandelt. In diesem Jahr nehmen zehn Vereine des SFV teil.