Der Friede als zentrales Thema Wenn Soldaten an der Haustür klingeln

Bereits zum dritten Mal in Folge haben sich Schülerinnen und Schüler des Hochwald-Gymnasiums Wadern in diesem Jahr in den Dienst einer guten Sache gestellt. Zusammen mit Soldatinnen und Soldaten der Luftlandepionierkompanie 260 Saarlouis haben sie sich bei der Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge beteiligt. In der vergangenen Woche waren rund 75 HWGler der elften Abitur-Jahrgangsstufe in kleineren Gruppen zusammen mit den Bundeswehrsoldaten von Haus zu Haus in den Stadtteilen von Wadern unterwegs, um Spendengelder zu sammeln – außer in Nunkirchen und Münchweiler, dort erledigt dies der Löschbezirk der Freiwilligen Feuerwehr.