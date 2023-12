Hubertuskapelle Niederlöstern Hubertuskapelle in Niederlöstern feiert 40-jähriges Bestehen

Für Ernst Barbian und seine Familie war es eine ganz besondere Feier und ein doppeltes Jubiläum, zu dem er seine Familie, Freunde, Bekannte und Jäger dieser Tage an die Hubertuskapelle bei Niederlöstern eingeladen hatte. Ein Gedenken und ein Rückblick auf das Jahr 1983, in dem er dieses kleine Kapellchen in seinem Jagdrevier Dagstuhl-Niederlöstern aufgebaut und gleichzeitig vor 70 Jahren die Jagd dort übernommen hatte.