Über 60 Einsatzkräfte helfen mit Feuer zerstört Holzwohnhaus im Bardenbacher Sandweg

Bardenbach · Ein großes Holzhaus in Bardenbach ist am Freitag in Flammen geraten. Die Feuerwehr hatte keine Chance zu verhindern, dass die Bewohner nun woanders unterkommen müssen.

19.05.2023, 16:28 Uhr

Die Feuerwehr musste von außen löschen. Foto: BeckerBredel

Von BeckerBredel