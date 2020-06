Kostenpflichtiger Inhalt: Mit neuem Pächter : Die Wadriller Hochwaldalm öffnet wieder ihre Pforten

Im feschen Dirndl stoßen Toni (links) und Cleo beim Pfingstspaziergang schon mal auf die Eröffnung der Wadriller Hochwaldalm an. Foto: eb

Wadrilltal Mit etwas Verspätung startet der neue Pächter den Betrieb auf der Almhütte. Eine neue Photovoltaikanlage sorgt für genügend Strom.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erich Brücker

Die Wadriller Hochwaldalm öffnet an diesem Freitag, 5. Juni, nach einer längeren Durststrecke wieder ihre Tore, allerdings aufgrund der Corona-Pandemie einige Wochen später als ursprünglich geplant. Schließlich ist die stets gut besuchte Alm eine ordentliche Adresse und Hausnummer innerhalb des Fremden- und Tourismusverkehrs im Hochwald. Es gibt sie bereits seit 65 Jahren, sie repräsentiert seitdem ein gutes Stück Wadriller Heimatgeschichte.

Die Alm wurde 1955 von der damaligen Weidegenossenschaft Hochwald im Wald zwischen Wadrill und Kell, etwa 565 Meter hoch an der Nahtstelle zu Rheinland-Pfalz gelegen, als damals einzige Jungvieh-Alm im Saarland mit einem ersten Almauftrieb mit 44 jungen Rindern aus 25 Landwirtschaftsbetrieben der Hochwaldregion eröffnet. Diente die Alm in den Jahren seit ihrer Inbetriebnahme während des Sommers bis etwa Ende des vorigen Jahrhundert unzähligen Rindern aus den bäuerlichen Betrieben des Landkreises als Weideland zur besseren Aufzucht und Gewichtszunahme, so hat die von der Weidegenossenschaft Hochwald betriebene Gemeinschaftsweide heute für die Landwirtschaft leider keine Bedeutung mehr.

Das Almgebäude lag nach einem verheerenden Brand im Jahr 1990 in Schutt und Asche. Foto: eb

Info Neuer Almwirt kommt aus Mandern Für die Bewirtschaftung der Hochwaldalm zuständig ist künftig der neue Pächter Karl-Heinz Körner aus dem benachbarten Mandern in Rheinland-Pfalz. „Der neue Almwirt hat sich aus einer Bewerberliste von zehn Kandidaten als der beste herauskristallisiert, so dass der Ortsrat Wadrilltal sich für ihn letztendlich entschieden hat. Stadtrat und Stadtverwaltung haben die Entscheidung mitgetragen“, teilt Ortsvorsteher Andreas Klauck auf Anfrage mit. Bewerber Körner hat gastronomische Erfahrung und ein gutes Langfristkonzept vorlegen können, schließlich sollte eine Fluktuation vermieden werden. Relevant war auch sein kulinarisches Angebot. „Ich werde die heimische und regionale Küche servieren, vorerst kleine Gerichte wie Brotzeit, Bratwürste, auch vom Wild, und Schwenker, natürlich auch Kaffee und Kuchen, und das alles zu ortsüblichen Preisen“, erzählte der neue Almwirt beim Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung. Wurst, Fleisch und Brot werde er in den umliegenden Geschäften wie Metzgerei Brücker in Steinberg oder Brotkörbchen in Wadrill beziehen. Neben der Versorgungsinfrastruktur hat der neue Almwirt zwei Stellplätze für Wohnmobile geschaffen, dazu gibt es kostenloses W-Lan sowie Ladestationen fürs Handy. Wie jetzt in der Gastronomie notwendig, müssen natürlich die Beschränkungen und Auflagen hinsichtlich der Eindämmung der Corona-Pandemie wie Abstand, Hygiene und Mundschutz eingehalten werden. Rund 80 Sitzplätze, überwiegend im Freien, stehen für Gäste und Besucher zur Verfügung.

Friedlich grasende Jungrinder sind nur noch ganz selten zu sehen, schon eher Schwarzwild, das seine Spuren hinterlassen hat, oder aber auch Rotwild, das die Almweiden zur Äsung nutzt. Die Wadriller sehen heute ihre Alm in Verbindung mit einer gut besuchten Sommerwirtschaft, wo man bei schönem Wetter in der freien Natur und fernab von Trubel und Hektik einige Stunden der Erholung und Rast verbringen kann. So wird denn die Alm von einigen tollen Wanderwegen und Traumschleifen rund um Wadrill tangiert, auch vom Saar-Hunsrück-Steig selbst, und ist von daher ein touristisches Pfund, mit dem man wuchern kann. Entsprechend ist die Hochwaldalm heute mehr denn je eine Anlaufstation für Wanderer, Reiter, Radfahrer, Rast- und Erholungssuchende.

Die Wiedereröffnung der Alm ist auch für Bürgermeister Jochen Kuttler ein großer Moment. „Auf der einen Seite finden wir es natürlich alle sehr schade, dass das alles mitten in der Corona-Krise stattfindet. Auf der anderen Seite nehmen wir aber auch zur Kenntnis, dass noch viel mehr Menschen als bislang die eigene Region als Wander- oder Radfahrland für sich entdeckt haben. Es gilt also auch hier das alte Motto, dass jede Krise auch Chancen birgt“, sagt der Waderner Verwaltungschef. Froh ist Kuttler auch, dass es mit finanzieller Unterstützung des Landes nun hoffentlich gelungen sei, das leidige Stromproblem in den Griff zu bekommen. „Und zwar in ökologisch vorbildlicher Art und Weise“, wie der Bürgermeister betont. Allen die an diesem Kraftakt mitgewirkt haben, gelte sein herzlicher Dank verbunden mit den besten Wünschen für den neuen Pächter. „Wir freuen uns auf viele Besucher von nah und fern, die dieses Kleinod ebenso lieben und schätzen lernen, wie wir es bereits tun.“

Während der vergangenen winterlichen Pause und Ruhezeit hat die Stadt Wadern kräftig in die Infrastruktur der Wadriller Alm, die bekanntermaßen abseits der öffentlichen Versorgungsinfrastruktur mitten im Wald liegt, investiert. „Hier konnte man nicht auf die üblichen Leitungsnetze zurückgreifen, sondern musste eine Insellösung aufbauen“, erläutert Martin Vorreiter, Mitarbeiter der Stadt Wadern und zuständig für den Tourismus. Die Grundlast wird über das gasbetriebene Blockheizkraftwerk gestellt. Dadurch werden sechs Kilowatt elektrische Leistung bereitgestellt, die jedoch beim größeren Ansturm der Besucher an ihre Grenzen kommen. Hier unterstützt nun die neue Photovoltaikanlage in Kombination mit einem Pufferspeicher, sodass eine Leistung bis zu 20 Kilowatt in der Spitze bereitsteht.

Die Wasserversorgung der Alm erfolgt künftig über eine Quelle. Auch das ist eine Insellösung, da hier ein Anschluss an das herkömmliche Wasserversorgungssystem nicht in Frage kam. Bislang war diese ausreichend. Rund 60 000 Euro war der Stadt Wadern diese Investition wert, 40 Prozent davon kamen aus Zuschüssen des Landes. „Damit sollte der Ansturm von Besuchern bewältigt werden können“, hofft Vorreiter ebenfalls auf neues und gutes Gelingen bei der Bewirtschaftung der Hochwaldalm.

So sah das erste Almgebäude beim heutigen Stadtteil Wadrilltal mit Stallungen beim ersten Almauftrieb im Jahr 1955 aus. Foto: eb

Der Hochwald bei Wadrill Foto: rup