Eiserne Hochzeit in Steinberg Steinberg hatte gleich zwei Eiserne Hochzeiten

Lothar Buchheit wurde am 31.10.1938 in Reimsbach geboren, Maria Hildegard Großmann am 5.5.1939 in Steinberg. Sie wuchsen sie in ihren jeweiligen Heimatdörfern auf und hatten dort ihren Lebensmittelpunkt, bis sie sich am Konfelder Sportplatz kennenlernten. Rückblickend erzählte Lothar Buchheit, dass es die berührte „Liebe auf den ersten Blick“ gewesen sei, als ihm Hilde begegnete. Im März 1959 fand dann sowohl die standesamtliche Trauung in Weiskirchen als auch die kirchliche Hochzeit in der schönen Kirche St. Gangolf in Mettlach statt. Warum in Mettlach? Zum damaligen Zeitpunkt wurden in Steinberg keine Trauungen während der Fastenzeit durchgeführt, wie sich das Ehepaar erinnert. Seit dieser Zeit verlaufen ihre Lebenswege gemeinsam, 1959 kam Tochter Silvia, 1964 Sohn Armin zur Welt. Inzwischen sind Lothar und Hilde auch schon dreimal Großeltern.