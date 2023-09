Deftige Tradition In Noswendel dreht sich die Grillwutz

Schon 45-mal hat sich die obligatorische Grillwutz im Waderner Stadtteil Noswendel auf dem Freizeitgelände am See gedreht. Die sich am Spieß drehende Wutz ist das Markenzeichen des traditionellen Herbst- und Schlachtfestes des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) in der Seegemeinde. Erfunden wurde sie zum ersten Schlachtfest vom Fleischermeister Manfred Finkler. An diesem Sonntag, 10. September, dreht sich die Wutz mal wieder und verspricht neben Schnitzel, Leberklößen und Erbsensuppe mit entsprechenden Beilagen bei allen Genießern ländlicher Hausmannskost ein gelungenes kulinarisches Fest.