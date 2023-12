Helferabend THW Wadern „Es war ein intensives und arbeitsreiches Jahr“

„Es war wieder einmal ein intensives und arbeitsreiches Jahr. Insgesamt haben wir 10 048 Einsatzstunden bis Mitte November absolviert. Davon wurden 2491 in unsere Ausbildung investiert, 673 bei Einsätzen und Hilfeleistungen erbracht, sowie 698 innerhalb der Jugendarbeit geleistet“, betonte Melchior. So leisteten die Waderner THWler unter anderem Hilfe beim Aufbau einer Flüchtlingsunterkunft am Flughafen Hahn, beim Karnevalsumzug in Wadrill und bei unterschiedlichen Veranstaltungen auf der Burg Dagstuhl oder in Losheim am See. Einem Brandeinsatz in Krettnich folgte das Abstützen einer Hauswand in Losheim, das THW verhinderte einen Giebeleinsturz in Wadern und half bei einem Wasserrohrbruch im Kernstadtteil mit.