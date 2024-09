Viel gegrilltes Fleisch In Noswendel dreht sich wieder die Wutz

Dreht die obligatorische Wutz am zweiten September-Sonntag, 8. September, wieder ihre Runden, nicht um den See herum, sondern am sich drehenden Spieß der Köche vom Heimat- und Verkehrsverein (HVV) des Waderner Stadtteils, dann ist es soweit: Das traditionelle Herbst- und Schlachtfest öffnet mit seinem Markenzeichen, das vom heimischen Fleischermeister Manfred Finkler vor 47 Jahren erstmals kreiert wurde, seine Tore im See-Ort. Neben der Grill-Wutz sorgen wie in all den Jahren zuvor Schnitzel, Leberklößen und Erbsensuppe mit entsprechenden Beilagen bei allen Genießern ländlicher Hausmannskost für einen ordentlichen Gaumengenuss, schließlich wird viel Wert auf eine gute und dem Namen des Festes gerecht werdende Beköstigung gelegt. Der Name ist schließlich Programm. „Unser Schlachtfest hat sich im Laufe der knapp fünf Jahrzehnten zu einem echten Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Hochwaldregion gemausert und ist für viele Zeitgenossen zu einem Muss für einen Besuch des Festes geworden“, hat Vereinsvorsitzender Rolf Weiler ausgemacht.