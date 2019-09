Heimat shoppen : „Hier werde ich immer gut bedient“

„Heimat shoppen“ heißt eine bundesweite Kampagne, die den regionalen Einzelhandel unterstützen will – auch in Merzig. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Wadern/Merzig Viele Geschäfte haben in Wadern und Merzig Werbung dafür gemacht, vor Ort einzukaufen. Anlass war die Aktion „Heimat shoppen“.

Weiße Papiertüten wiegen sanft in den Händen der Passanten, die gemütlich an den Schaufenstern in der Fußgängerzone vorbei bummeln. „Ich bin Heimat-Shopper“ steht auf den Taschen – denn sie sind Teil einer bundesweiten Kampagne namens „Heimat shoppen“, an der sich das Saarland zum dritten Mal beteiligt.