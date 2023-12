Heimat Saarland: unsere Kinogeschichten Im Kino dem früheren Kino auf der Spur

„Kino ist ein Raum oder Gebäude, in dem Filme vor einem Publikum gezeigt werden“ – so die nüchterne Definition des Begriffs. Dass sich aber hinter dem Wort „Kino“ etwas viel Großartigeres verbirgt, zeigt die Dokumentation „Heimat Saarland: unsere Kinogeschichten“ von Klaus Ebert und Thomas Scherer, die unlängst in den Kinos in Losheim und Wadern gezeigt wurde – in Anwesenheit der beiden Filmemacher, die vor Ort über ihr Projekt erzählten.