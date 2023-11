Für Herzensengel und interkulturelles Bündnis Musikkorps der Bundeswehr spielt in Wadern

Zu den Aufgaben des Musikkorps gehören: Konzerte in der Öffentlichkeit, Einsätze im Rahmen von Truppenzeremoniellen wie Gelöbnissen, Kommandoübergaben und Staatsempfängen, Serenaden und Aufführungen des Großen Zapfenstreiches, sowie Auftritte im In- und Ausland im Rahmen von internationalen Musikfestivals zum Beispiel in den Niederlanden, Frankreich, Italien, Griechenland, Portugal, Russland, USAund Kanada sowie bei Tattoos in Edinburgh/Schottland, Halifax/Kanada und Québec/Kanada.