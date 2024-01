Hallenfußball Es geht um die letzten Tickets für das Masters-Finale

Es ist angerichtet in der Herbert-Klein-Halle in Wadern. Bei der 26. Auflage des LBS-Cups des FC Wadrill geht es um 61 Wertungspunkte für die Qualifikation zum Endturnier am 28. Januar in der Saarbrücker Saarlandhalle. Mit dem FV Diefflen und dem 1. FC Saarbrücken II haben zwei der teilnehmenden Vereine ihre Tickets für das Masters-Finale bereits geschafft. Zwei weitere, Saar 05 Saarbrücken und der FC Hertha Wiesbach, sind auf dem besten Weg in die Saarlandhalle, können die Qualifikation aus eigener Kraft schaffen – und sind beide in Wadern am Start.