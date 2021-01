Jetzt fehlt nur noch ein neuer Standort : Häftlinge restaurieren Wegekreuz in Morscholz

Morscholz/Ottweiler Auf Anregung von Ortsvorsteher Markus Wollscheid wurde das 90 Jahre alte Holzkreuz wieder aufgehübscht.

Zurück an die 1844 erbaute Kapelle, die seit 1894 dem Ort Morscholz gehört, wird das Kreuz jedoch nicht kehren können. „Das renovierte Holzkreuz eignet sich leider nicht mehr zur Aufstellung im Freien und muss nun in einem geschlossenen Raum aufgestellt werden“, bedauert der Gefängnisseelsorger Hans-Jürgen Schneider. „In Absprache mit Vertretern der Kirchengemeinde wird es in Zukunft einen geeigneten Platz in Morscholz zur Ehre Gottes erhalten.“ Der 80 Zentimeter hohe Christuskorpus, der am Kreuz hing, wird nach Auskunft des Ortsvorstehers derzeit ebenfalls generalüberholt und soll an einem neuen Kreuz an der Kapelle angebracht werden.