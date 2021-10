Regionales wird in Wadern groß geschrieben : Nachhaltigkeitsauszeichnung für Haco Wadern

Wadern Regionale und nachhaltige Lebensmittel und Waren stehen im Einkaufzentrum in Wadern in den Regalen.

So ist Haco in Wadern auch Mitglied der Initiative „Ebbes von hei“, bezieht von regionalen Erzeugern und Herstellern eine reichliche Auswahl an Produkten aus der Region. „Lisdorfer Frischgemüse, Väth in Losheim am See, Eckerts in Tholey, Charlotte Eismanufaktur in Tholey, Geflügelhof Lorson in Differten, Naturbursche in Losheim am See, Gewürz-Genuss Christian Birtel in Wadern, Café Plaisir in Saarlouis“, zählen die Mitarbeiterinnen einige der vielen regionalen Lieferanten auf.