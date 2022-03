Für Initiative Clean Up : Der 84-jährige Müllbekämpfer Günther Ludwig will in Noswendel aufräumen – und sucht jetzt Mitstreiter

Günther Ludwig ist nahezu täglich, sofern das Wetter es erlaubt, auf seinem E-Roller mit Greifer und Eimer besonders um den Noswendeler See und das Freizeitzentrum im Ort unterwegs, um Müll und Unrat einzusammeln. Foto: Brücker Erich

Noswendel Fast täglich sammelt Günther Ludwig rund um den See Müll ein. Nun sucht er Mitstreiter: Er will eine Ortsgruppe von Clean up gründen.