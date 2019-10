Aktion in Wadern : Grüne pflanzen Ahorn-Baum fürs Klima

Die Waderner Grünen haben am Kreisel an der Kreuzfeldstraße einen Ahorn-Baum gegen den Klimawandel gepflanzt und damit an der deutschlandweiten Aktion am Tag der Deutschen Einheit teilgenommen. Gleichzeitig hoffen sie auf viele Nachahmer, die im eigenen Gelände einen oder mehrere Bäume pflanzen. Foto: eb