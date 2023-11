Folge des Klimawandels Angst um den Noswendeler Bruch

Nur noch der Name der Traumschleife erinnert an den Wasservogel, der in dem Noswendeler Bruch einst brütete und seine Jungen aufzog – die Bekassine, im Hochwald liebevoll Himmelsgääs genannt. „Ihr Balzlaut, der mit den Flügeln verursacht wird, klingt wie das Meckern einer Ziege“, sagt der Naturschutzbeauftragte Günter Barth. „Deshalb wird sie als Himmelsziege, also Himmelsgääs, bezeichnet, und der Wanderweg rund um das Gebiet als Himmelsgääs-Paad“, sagt der Noswendeler. Hinter dem Freizeitzentrum am Noswendeler See führt ein Holzbohlensteg in das Idyll, in dem auf ein Schilfdickicht Waldpassagen mit knorrigen Eichen und Buchen im Wechselspiel mit offener Landschaft folgen. Auf dem Terrain hat sich rund um den Wahnbach mit seinen Mühlgräben laut Barth ein Feuchtgebiet mit einer besonderen Tier- und Pflanzenwelt entwickelt – eine Mischung aus Auenwald, Bruchwald, Hainsimsen-Buchenwald, Schilfröhrichten, Hochstaudenfluren, Feuchtwiesen, Sandäckern und Bachlauf.