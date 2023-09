Großes Fest in Steinberg Berta Biehl aus Steinberg vollendet 101.  Lebensjahr

Ihr Leben war gerade in der Nachkriegszeit von Mühsal und harter Arbeit geprägt. So betrieben Berta und Franz ab 1950 das Gasthaus Biehl, gleichzeitig prägte die Landwirtschaft mit Viehhaltung ihren Tagesablauf. Mitte der 50er-Jahre bauten sie zur Gaststätte einen Kinosaal, in dem sie ein Vierteljahrhundert Filme vorführten. Auch mit Schicksalsschlägen musste Berta schon früh lernen, umzugehen. So verstarb ihre Tochter Monika 1951 im Alter von erst zwei Monaten. 1993 verlor sie ihren Ehemann Franz und vor zwei Jahren ihren ältesten Sohn Gerd.