später lesen Nunkirchen Betrunken, zu laut und aggressiv Teilen

Twittern







(red) Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr, wurde der Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland eine Ruhestörung, ausgehend von einer Veranstaltung in einem Festzelt am Sportplatz Nunkirchen, in unmittelbarer Nähe zum dortigen Seniorenheim, gemeldet. red