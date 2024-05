Merzig Sie machen die Briefwahl erst möglich

Den Personen, die in das Briefwahllokal in der Brauerstraße kommen, um ihre Unterlagen abzuholen, werden für die Europa- und die Kommunalwahlen jeweils zwei Umschläge, ein Wahlschein und die Stimmzettel mitgegeben. „Auf dem Wahlschein versichert die Person, dass wirklich sie die Kreuze auf dem Stimmzettel gemacht hat“, so Neusius. Die angekreuzten Stimmzettel werden in den jeweiligen Umschlag getan. „Dieser Umschlag wird dann gemeinsam mit dem ausgefüllten Wahlschein in den zweiten Umschlag gegeben“, erklärte er weiter. Im Wahllokal werde zunächst nur der äußere Umschlag geöffnet, wodurch die Mitarbeiter feststellen können, dass die Person, von der der Umschlag kommt, wahlberechtigt ist. „Der zweite Umschlag mit den Stimmzetteln wird erst später geöffnet und zunächst zu anderen Stimmzettel-Umschlägen in eine Briefwahlurne gegeben. So wissen die Mitarbeiter nicht, was die Person gewählt hat, und können das Wahlgeheimnis wahren“, sagte Neusius.