Große Mengen an Metall aus Saarlouiser Firma gestohlen : Eine Lkw-Ladung Diebesgut in Dagstuhl sichergestellt

Dagstuhl Ein von einem Verkehrsteilnehmer als überladen gemeldeter Lkw entpuppte sich anlässlich einer Kontrolle als Transportmittel für Diebesgut.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland hielt den Lkw am Donnerstagmittag, um 14.30 Uhr in Dagstuhl an, wie ein Polizei-Sprecher mitteilt. Der Lkw war vollgeladen mit Metallteilen. Die Beamten zogen Spezialisten des Verkehrsdienstes Merzig zur Kontrolle hinzu. Diese stellten fest, dass der 43-Jährige, in einem Nonnweiler Ortsteil gemeldete Fahrer, auf seinen im EG-Kontrollgerät eingelegten Fahrtschreiberschaublättern strafbare Manipulationen vorgenommen hatte.