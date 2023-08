Wandern und Genießen Waldluft in der Nase, Obst und Käse im Mund

Mit seinen Gourmet-Wanderungen hat der Wanderclub Wadrill, der unter seinem Motto „Wenn mer foahren, gehn eich mött“ zugleich sein 50-jähriges Vereinsbestehen feiern konnte, in der Hochwaldregion ein kleines, aber feines Event ins Leben gerufen. Auch in diesem Jahr hieß es wiederum „Wandern und Genießen“ bei der 14. Gourmet-Wanderung, zu der sich 280 Naturliebhaber, Wanderer und Kulinariker eingefunden hatten. „Nach vierjähriger Pause sind wir mit der Resonanz und dem Zuspruch sehr zufrieden, wenn gleich in früheren Jahren mehrmals die Dreihunderter-Marke gesprengt werden konnte“, zog Norbert Großmann vom Vereinsvorstand ein positives Resümee.