Scheck übergeben : Golfspieler aus Nunkirchen sammeln Spenden für Flutopfer

Nunkirchen Der Golfclub Weiherhof hat dem Verein Herzensengel aus Merzig einen Scheck für die Opfer der Flutkatastrophe überreicht.

Insgesamt 5650 Euro hat der Golfclub Weiherhof für die Flutopfer gespendet. Das haben die Herzensengel aus Merzig mitgeteilt. Demnach wurde der Betrag an den Verein übergeben, der Menschen hilft, die unverschuldet in Not geraten sind.

Bei dem wöchentlichen „Ladies and Men“-Turnier im Golfpark Weiherhof hatte der Golfer Manfred Kögel am 22. Juli zu der Spendenaktion aufgerufen, schreiben die Herzensengel. Bereits am ersten Tag seien weit über 1000 Euro gespendet worden. Schnell hatte die Aktion Zuspruch gefunden und viele weitere Golf-Gruppen schlossen sich an, heißt es in der Pressemitteilung weiter.