Golfclub Weiherhof : Golfer spielen für den guten Zweck

Bei dem Charity-Einladungsturnier des Golfclubs Weiherhof präsentierte sich die 27-Lochanlage in prächtigem Zustand. Foto: Ruppenthal

Wadern Golfen für den guten Zweck: Soziales Engagement haben die Golfer des Golfclubs Weiherhof demonstriert, indem sie zu einem Charity-Turnier zugunsten der Hochwasseropfer eingeladen hatten. Der Einsatz der spendablen Golfer wurde mit strahlendem Sonnenschein und schönstem Golfer-Wetter belohnt.

Sieger wurden Uwe Klein und Margarete Berg. Klein lag in der Bruttowertung am Ende vor Andreas Wintrich und Lars Thiery in Front, Berg behauptete sich gegen Martina Morgenstern und Ingerose Wintrich.