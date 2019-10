Erfolg für die Polizei : Gesuchter in Wadrill festgenommen

Wadrill Die Polizei hat in Wadrill gleich mehrere Haftbefehle erfolgreich vollstreckt.

Beamte der Polizei-Inspektion Nordsaarland haben am Dienstag einen gesuchten Straftäter festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Beamten das Haus einer 27-Jährigen in Wadrill aufgesucht, da gegen sie ein Haftbefehl vorlag. Als sich die Beamten dem Haus näherten, flüchtete ein Mann in Richtung Ortsmitte. Als die Polizei ihn stellte, gab er zunächst falsche Personalien an. Schließlich konnten die Beamten die Identität des 40-Jährigen doch klären – und stellten fest, dass dieser mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.