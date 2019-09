Büschfeld : Garten- und Naturfreunde feiern Jubiläum

Büschfeld Viel Programm bieten die Büschfelder bei ihrem Fest. Der Verein, zur Förderung des Obst- und Gartenbaus gegründet, besteht seit 90 Jahren.

„Grund zum Feiern haben wir Garten- und Naturfreunde Büschfeld“, sagt die erste Vorsitzende Barbara Braun stolz. Ihr Verein besteht seit 90 Jahren, und dieser runde Geburtstag wird an diesem Sonntag im Rahmen des jährlichen Erntedankfestes in der Schlossberghalle gefeiert.

Sonntag, 29. September: 10.30 Uhr Bauernmesse in der Kirche, mitgestaltet vom Männergesangverein Büschfeld; ab 12 Uhr: Mittagessen in der Schlossberghalle, umrahmt vom Musikverein Bardenbach; ab 14 Uhr: Kaffee und Kuchen, Begrüßung der Gäste, Gratulationen; ab 17 Uhr: Unterhaltung mit DJ Otmar Becker. Weitere unterhaltsame Angebote für Groß und Klein: Kinderschminkecke, Waldmobil, Honigmobil, Verkauf von Gartendekorationen und hausgemachten Bio-Köstlichkeiten, Dokumentation der Vereinsgeschichte in Bildern.

In dieser Notsituation fand der neue Verein mit seinen praktischen Hilfen zur Selbstversorgung viel Resonanz in der Bevölkerung. Aus seinen anfänglich 44 Mitgliedern waren 1940 schon 97 geworden. Mit einer kleinen Namensänderung, der Verein hieß ab 1936 nur noch Gartenbauverein, sollte er als einziger Büschfelder Verein sogar die Nazizeit unbeschadet überstehen.

Nach dem Tod von Peter Pantenburg ging der Vereinsvorsitz 1942 an seinen Lehrerkollegen Michael Kelter weiter. In der schweren Kriegs- und Nachkriegszeit reduzierte sich die Vereinstätigkeit jedoch auf ein Minimum, da die Menschen nun andere Sorgen hatten. Im Krieg bangte man um die Väter und Söhne an der Front und war zuhause Luftangriffen ausgesetzt. In der Nachkriegszeit herrschte Mangelwirtschaft. Es ging erst wieder aufwärts, als 1947 die französische Währung eingeführt wurde. Damals wurde im Gebäude des Gerätewartes Nikolaus Schmitt eine vereinseigene Mosterei betrieben, in alle Dorfbewohner ihr Obst verarbeiten ließen.