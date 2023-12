Ganztagswanderung „Zur Winzerpost“ nach Zerf Ganztagswanderung „Zur Winzerpost“ nach Zerf

Weiskirchen · Eine Ganztagswanderung „Zur Winzerpost“ nach Zerf bietet die Hochwald-Touristik der Gemeinde Weiskirchen am Samstag, 16. Dezember, an. Start ist nach Mitteilung der Hochwald-Touristik um 10 Uhr am Haus des Gastes in Weiskirchen in Richtung Rappweiler-Zwalbach.

08.12.2023 , 21:00 Uhr

