Fußball-Verbandsliga : In Wadrill lichtet sich das Lazarett

Die Enttäuschung ist Justin Trenz nach der 1:2-Niederlage der SG Wadrill-Sitzerath gegen Brotdorf deutlich anzusehen. Aus den letzten vier Spielen holte die SG nur zwei Punkte. Gegen Perl fehlte Trenz zuletzt, jetzt scheint er wieder fit. Foto: Fabian Kleer

Wadrill/Sitzerath Vier Spiele in Folge blieb Fußball-Verbandsligist SG Wadrill-Sitzerath zuletzt ohne Sieg. Im Derby gegen Schlusslicht Wahlen-Niederlosheim soll sich das ändern. Auch weil der Kader langsam wieder komplett ist. Geht Reimsbachs Lauf weiter?

Nach vier Spielen ohne Sieg und dem Abrutschen vom zweiten auf den vierten Platz will Fußball-Verbandsligist SG Wadrill-Sitzerath am kommenden Sonntag (16.45 Uhr) gegen den Tabellenletzten SV Wahlen-Niederlosheim wieder in die Erfolgsspur kommen. Ein Grund für die Wadriller Hoffnungen auf einen Sieg ist, dass sich das Lazarett langsam lichtet. „David Massing hat zuletzt beim 2:2 gegen Perl schon gespielt, war aber bei weitem noch nicht richtig fit. Die Trainingswoche hat ihm gut getan, es geht voran. Auch bei Justin Trenz habe ich Hoffnung, dass er auflaufen kann. Darüber hinaus sind Tom Semark und Lukas Simon auf einem guten Weg“, sagt SG-Trainer Patrick Nickels. Auch er selbst denkt über einen Einsatz nach. So werden die Spieler der Reserve, die zuletzt aushalfen „und das klasse gemacht haben“ (Nickels), wieder den Weg in den Bezirksliga-Kader gehen.

Die Nachricht, dass sich in Wadrill der Kader wieder füllt, wird man in Wahlen-Niederlosheim sicher nicht gerne hören. Denn der SV hängt seit Wochen durch, konnte in den letzten neun Spielen gerade mal vier Punkte erkämpfen. Dennoch ist man weit davon entfernt, die Flinte ins Korn zu werfen. „Wir wussten immer, dass es für uns nur um den Ligaverbleib geht. Wir müssen kämpferisch immer alles in die Waagschale werfen, um zu punkten. Das werden wir in Wadrill mit Sicherheit tun“, sagt Philipp Hirtreiter, der Trainer des SVW.

Während es bei Wahlen-Niederlosheim holpert, lief es beim 1. FC Reimsbach in den vergangenen Wochen richtig rund. Lohn für die guten Leistungen ist der Sprung auf Platz zwei in der Tabelle. Jetzt geht es gegen den FSV Hemmersdorf (Sonntag, 15 Uhr). Trainer Nico Portz will mit der Mannschaft unbedingt nachlegen: „Meine Jungs sind heiß. Einige haben ja eine Hemmersdorfer Vergangenheit – und gegen den alten Verein, will man immer gut aussehen. Wir spielen auf Sieg.“ Unter anderem schnürten aus dem Reimsbacher Kader bereits Torhüter Stefan Serwani, die Defensivspieler Paul Hamann und Michael Schneider, Mittelfeldspieler Dennis Staub und Stürmer Emrah Avan die Schuhe auch für den FSV.

Ein Grund für den Optimismus von Portz ist, dass sich die Reimsbacher Offensive zuletzt äußerst treffsicher zeigte. Bartek Kreft wird nach seiner überstandenen Verletzung immer fitter und feilt mit Erfolg an seiner Torquote. Auch Emrah Avan ist auf einem guten Weg, spielte beim 7:2-Kantersieg im Top-Spiel beim bisherigen Tabellenzweiten1. FC Riegelsberg eine halbe Stunde und steuerte ein Tor bei.

Für den FC Noswendel Wadern steht am Sonntag (ebenfalls 15 Uhr) das Heimspiel gegen den 1. FC Riegelsberg auf dem Spielplan. „Bei uns ist alles im grünen Bereich“, vermeldet Alex Neu, der Co-Trainer des FC. Da Chef-Trainer Thorsten Schütte Urlaub macht, hat Neu für die Vorbereitung auf das Spiel die Verantwortung übernommen. Der Gast bekam am vergangenen Spieltag eine 2:7-Packung von Reimsbach verabreicht. Doch davon lässt sich Neu nicht blenden. „Das macht das Spiel schwerer. Denn Riegelsberg will sich rehabilitieren. Doch unser Kader steht – bis auf Thorsten – komplett zur Verfügung. Wir sind gerüstet und wollen gewinnen, da unsere Heimbilanz verbesserungswürdig ist.“

In der Heimtabelle steht Noswendel Wadern mit nur zwei Siegen aus sieben Spielen lediglich auf dem 13. Platz, in der Gesamttabelle hingegen auf Rang fünf – und könnte mit einem Sieg sogar Riegelsberg überholen. „Eine Sache, die uns zusätzlich motiviert“, sagt Neu, der auch für die zweite Mannschaft, die in der Bezirksliga spielt, verantwortlich ist.