Fußball-Verbandsliga : Nachzügler starten in die Saison

FC-Trainer Philipp Weber blickt nach einer gelungenen Vorbereitung zuversichtlich in die Saison. Foto: Biesel Foto: Kilian Biesel

Noswendel/Wadern Fußball-Verbandliga: FC Noswendel Wadern ist bei Aufsteiger FSG Bous zu Gast.

Von Roland Quinten

Auf dem dritten Tabellenplatz und damit als beste Mannschaft aus dem Landkreis Merzig-Wadern beendete der FC Noswendel Wadern die abgelaufene Saison in der Fußball-Verbandsliga Süd-West. Mit dreitägiger Verspätung – bei beiden Vereinen waren mehrere Akteure im Urlaub, daher einigten sich die Clubs auf die Verlegung – startet das Team von Spielertrainer Alexander Neu und Trainer Philipp Weber an diesem Mittwoch um 19 Uhr in die neue Saison. Die Reise führt zur FSG Bous, die als Landesliga-Meister neu in der Verbandsliga spielt.

Lange sah es so aus, als sollte der SV Wallerfangen in der abgelaufenen Saison das Rennen in der Landesliga machen, doch in der Schlussphase schwächelte Wallerfangen. Bous machte immer mehr Boden gut und am Ende kam es zu einem Entscheidungsspiel, das die FSG mit 1:0 gewann.

Patrick Paulus vom Spielausschuss des FC Noswendel Wadern ist zuversichtlich, was die Auftaktpartie seines Teams angeht. „Unsere Mannschaft hat eine gute Vorbereitung gespielt, die Testspiel-Ergebnisse waren in Ordnung und das Team präsentiert sich gut. Von daher gibt es nicht viel zu meckern. Wir gehen die Sache optimistisch an. Dabei wissen wir, dass die Bouser sicherlich noch von der Euphorie des Aufstiegs profitieren und uns alles abverlangen werden.“

Es gibt noch eine gute Nachricht aus der Vorbereitung: die Personallage hat sich entspannt. Bis auf Felix Herrmann, der zuletzt mit muskulären Problemen im Training kürzertreten musste, sind alle Mann an Bord. Ob es bei Herrmann für einen Einsatz reicht, wird sich kurzfristig entschieden. Die noch in Urlaub weilenden Leander Barbian und Spielertrainer Alexander Neu werden rechtzeitig aus den Ferien zurück sein – und wohl auch in der Startelf stehen.