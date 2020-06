Kostenpflichtiger Inhalt: „Sportlich so gut wie noch nie“ : Wadrill-Sitzerath feiert: Mit viel Gehupe durch die Dörfer

Mit dem Sieg beim Waderner Stadtpokal (Foto) hatte die SG Wadrill/Sitzerath bereits einen erfolgreichen Saisonstart. Der Aufstieg in die Verbandsliga ist nun die Krönung – auch wenn die nicht so ausgelassen gefeiert werden konnte. Foto: Erich Brücker Foto: eb

Wadrill/Sitzerath Ungewöhnliches Ende einer ungewöhnlichen Saison: Die Fußballer der SG Wadrill-Sitzerath feierten den Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga spontan mit einem großen Autokorso.

Bei der Spielgemeinschaft Wadrill-Sitzerath darf gefeiert werden. Nach den Beschlüssen beim virtuellen Verbandstag des Saarländischen Fußball-Verbandes vergangene Woche steht die Mannschaft von Spieler-Trainer Thomas Warken nun auch offiziell als Aufsteiger in die Verbandsliga fest. Wirklich überraschend kam die Entscheidung aber nicht. Der Aufstieg war eigentlich eine klare Sache, denn das Team führte die Tabelle ziemlich souverän an. „Dass wir am Ende die Nase vorn hatten, musste ja so kommen“, sagt Rafael Weber, der Spielausschuss-Vorsitzende der SG, und lacht. „Denn unser Trainer Thomas Warken, hat während der letztjährigen Abschluss-Fahrt gesagt, dass er sich gerne als Meister verabschieden würde.“

Dann wird Weber ernsthaft. „Wir hatten ja alle gehofft, dass es so kommen würde, wie es dann auch kam. Die gefassten Beschlüsse beim Verbandstag waren logisch. Allen kann man es nicht recht machen, doch die Abstimmungen waren eigentlich immer recht klar. Ich persönlich fand den Verbandstag eine wirklich gut organisierte Veranstaltung“, meinte Weber weiter.

Nachdem gegen 19.30 Uhr für die SG feststand, dass man in der neuen Runde Verbandsligist ist, wurde es schnell lauter auf dem Gelände vor dem Clubheim in Wadrill. Die Spieler erschienen nach und nach zur spontanen Meisterfeier, die Stimmung stieg von Minute zu Minute. Wenig später wurden die Fahrzeuge besetzt und es wurde zum großen Autokorso durch Wadrill und Sitzerath aufgebrochen. „Das war nicht geplant, das haben die Jungs einfach so aus dem Ärmel geschüttelt“, zeigte sich Weber erstaunt von der Spieler-Idee.

An Fronleichnam sei man dann gemeinsam zu einer Wanderung zur Wadriller Alm gestartet und habe dort auch noch ein wenig gefeiert. Die offizielle Feier des Vereins sei noch nicht terminiert, soll aber auf jeden Fall durchgeführt werden, wenn die Corona-Beschränkungen es erlauben würden.

Die erfolgreiche Mannschaft, die in den letzten zehn Spielen 30 Punkte holte, stellt mit 74 Toren auch den besten Angriff und mit Thomas Müller den Torschützen-König. Mike Bach ist mit 14 Assists der beste Vorlagen-Geber und auch die Abwehr, die nur 18 Gegentore hinnehmen musste, ist die beste der Liga.

Da bis auf Steven Forster, den es zum SV Bardenbach zieht, der Kader komplett zusammen bleibt, darf die SG auch in der Verbandsliga auf eine schlagkräftige Truppe bauen. „Es kommen neue Gegner auf uns zu, darauf freuen wir uns schon jetzt. Auch den Derbys, die uns die neue Klasse beschert, fiebern wir entgegen“, sagt Weber, und nennt die Begegnungen gegen Brotdorf, Noswendel-Wadern, Losheim und Reimsbach. „Sportlich steht unser Verein so gut da wie noch nie. Das ist ein Verdienst unseres Trainers Thomas Warken, der uns in den letzten fünf Jahren Schritt für Schritt nach vorn gebracht hat“, sagt Weber. „Aber mit seinem Spruch, er will als Meister gehen, hat er sich ja auch selbst ordentlich unter Druck gesetzt“, fügt er lachend hinzu.

Der so gelobte Thomas Warken freut sich über die Wertschätzung seiner Arbeit. „Wir haben fünf Jahre zusammen gearbeitet. Ich durfte hier völlig frei und ohne Druck arbeiten, wir konnten die Mannschaft immer wieder verjüngen und auch verstärken. Es war ein optimales Arbeiten.“

Warken bekam im Laufe seiner Amtszeit mit Mike Bach einen erfahrenen Führungsspieler als Co-Trainer dazu – und auch die anderen Neuzugänge hätten sich durch die Bank weg als Verstärkungen erwiesen. „Einen gestandenen und vielseitig einsetzbaren Spieler wie David Massing zu bekommen, das war für uns so etwas wie ein Königstransfer“, meint Warken. Den Hauptgrund, dass sein Team jetzt vorne stand, sieht Warken in der Breite seines Kaders. „Wir konnten Ausfälle immer kompensieren und gleichwertig ersetzen. Das war der große Vorteil, den wir gegenüber anderen Teams hatten.“