Fußball Erst gezaubert, dann gezittert

Es war so ein Tag, der trotz des Erfolgserlebnisses mit gemischten Gefühlen endete. Anfangs brannte die SG Wadrill-Sitzerath in ihrem Heimspiel am Sonntag gegen den SV Fraulautern in der Fußball-Landesliga West ein echtes Feuerwerk ab. Die Gastgeber führten nach 25 Minuten bereits mit 4:0 – um sich am Ende zu einem 4:3 (4:1)-Sieg zu zittern.