Mobilfunkmast Wie es in Vogelsbüsch bald Handyempfang geben soll – und wann es soweit ist

Dr. Heiner und Dr. Jennifer Blasius sollen in naher Zukunft zum Telefonieren vor ihrem schönen Ausflugsziel Dösterhof nicht länger ihre Handys wegen des schlechten Empfangs in die Höhe recken müssen. „Noch funktioniert das hier wie in der Ukraine mit dem Star-Link-System, aber das soll ja jetzt bald viel besser werden“, freute sich die Hausherrin, während der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, Oliver Luksic, am Freitagnachittag bereits den mitgebrachten Förderbescheid für den ersten vom Bund geförderten Funkmast im Saarland an Ernst Ferdinand Wilmsmann, Geschäftsführer der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH (MIG), überreichte.