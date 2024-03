Es ist alles vorbereitet Kinder in Löstertal freuen sich schon auf Anpflanzen

Schöner und interessanter hätte der Frühling an seinem kalendarischen Beginn am 20. März für die Kinder der Kita „Die kleinen Strolche“ im Waderner Stadtteil Löstertal nicht sein können. Ganz überraschend stattete Peter Port, Bezirksleiter der DEVK-Geschäftsstelle in Wadern, den 48 Kindern mit ihren zehn Erzieherinnen unter der Leitung von Zaneta Ames einen Besuch ab. Port kam auch nicht mit leeren Händen, sondern hatte neben vier weiteren helfenden Händen vom Azubi-Start-Up Junges Gemüse aus Münster zwei kleine Hochbeete im Gepäck. Das Trio begann sogleich zusammen mit den Kindern, diese Hochbeete aufzustellen und zu befüllen, zwar nicht mit Samen oder Pflanzen, sondern mit Holzspänen als Untergrund und viel Erde, damit die Kinder demnächst bei noch wärmerem Wetter die Bepflanzung für Gemüse, Tomaten oder Kräuter selbst vornehmen können. „Löcher buddeln, Samen säen und gespannt warten, welches Gemüse daraus wird, meine Versicherung hat sich auf die Fahne geschrieben, die kindliche Neugier hierfür zu wecken und mit Hochbeeten zu beschenken, schließlich hat nicht jede Familie die Möglichkeit, einen eigenen Garten zu bewirtschaften“, beschreibt Port sein Kommen, denn er hatte einige Monate zuvor sich für den Kindergarten „Die kleinen Strolche“ seines Heimatortes beim Wettbewerb um diese Hochbeete bewerben können und auch gewonnen.