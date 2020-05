Kostenpflichtiger Inhalt: Saisonstart : Freizeitgelände am Noswendeler See ist wieder geöffnet

Sie stoßen auf die Saison-Eröffnung an (von links): der HVV-Vorsitzende Rolf Weiler, Seeklause-Wirtin Vera Hoffmann sowie die HVV-Vorstandsmitglieder Lara Mundhenke und Thomas Reiter. Foto: eb

Noswendel Die Tore zum idyllisch gelegenen Naherholungsgebiet am Noswendeler See mit seinen Freizeiteinrichtungen sind geöffnet. Die Tretboote wurden ins Wasser gelassen, der Spielplatz ist hergerichtet, die Spielgeräte aufgebaut und in sicherem Zustand, die Inklusionsschaukel darf genutzt werden, das gesamte Gelände rund um den See ist einem ordentlichen Frühjahrsputz unterzogen worden.

„Wer das Vereinsgelände betritt, wird sofort feststellen, dass vieles anders ist, als es unsere Gäste und Besucher gewohnt sind“, sagt Rolf Weiler, der Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins Noswendel (HVV), als Eigentümer der See-Gastronomie beim Besuch der Saarbrücker Zeitung. Die Seeklause bleibt aus Platzgründen geschlossen. Dieser Bereich ist abgetrennt. Seeklausen-Wirtin Vera Hoffmann bedient ihre Gäste im Vereinshaus, das derzeit samstags und sonntags von den Vereinen und Gruppen ohnehin nicht genutzt werden kann.

Gemäß den Bestimmungen zur Öffnung der Vereinsgastronomie während der Corona-Pandemie haben die Vereinsmitglieder alles Notwendige abgearbeitet und an diesem Wochenende das Freizeitgelände für die Bevölkerung, Wanderer, Radfahrer und andere Gäste geöffnet. „Alle Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln im Hinblick auf die Eindämmung der Ansteckungsgefahr sind mit der städtischen Ortspolizeibehörde abgestimmt worden“, betont der Vereinschef. Handdesinfektionsmittel stehen am Eingang und Ausgang bereit, ebenso in den Toilettenhäuschen, Abstandsmarkierungen sind angebracht, die zu benutzenden Wege markiert.

Vieles fällt aus Der Heimat- und Verkehrsverein Noswendel, vor 45 Jahren gegründet, musste seine übliche See-Eröffnung Anfang April aufgrund der Corona-Pandemie verschieben. Gleichzeitig fielen beziehungsweise fallen bis Ende August knapp 30 sonntägliche Verkaufsdienste von Vereinen und Gruppen aus. Ebenfalls Opfer der Krise sind die Veranstaltungen zu 125 Jahre Musikverein Lyra Noswendel, 40 Jahre See und 20 Jahre Open Dosen sowie das Lampionfest, das Street-Food-Festival und die Noswendeler Kirmes. Ob das traditionelle Schlachtfest im September stattfinden kann, steht noch in den Sternen.

Beim Essen und Trinken ist kein Nasen-Mund-Schutz erforderlich, bedient wird an zugewiesenen Tischen oder Bierzeltgarnituren, an denen vier bis acht Personen Platz nehmen können, die ihre Kontaktdaten angeben müssen. Reservierungen sind nicht erforderlich. Das Personal trägt Nasen-Mund-Schutz. Zur Sicherheit sind Handzettel mit den Verhaltensregeln auf den Tischen ausgelegt.

„All diese Maßnahmen zur Eröffnung, aber auch die bislang nicht vorgenommenen Vereinsveranstaltungen stellen für unseren Verein eine große Belastung, finanzieller und organisatorischer Art dar. Dennoch haben wir auf eine Erhöhung der Preise verzichtet“, lässt Weiler wissen. Für freiwillige Spenden steht aber eine Sammeldose bereit. Das Angebot an Getränken entspricht dem der Seeklause, dazu Chips und Eis, warme Speisen werden jedoch noch nicht angeboten. Ebenfalls geöffnet ist die Rostwurstbude der Familie Markus Schwarz, die ihre Speisen nur zum Mitnehmen anbietet.