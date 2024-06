Als das Löschwasser noch im Eimer kam Ein ganzes Jahrhundert und darüber hinaus

Das 100-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr in Büschfeld nehmen die Floriansjünger gern zum Anlass, ein Fass aufzumachen und zusammen mit der Dorfbevölkerung rund um das Feuerwehrgerätehaus an der Prims mächtig und gebührend zu feiern. An zwei Tagen, am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juni, heißt es im Primsort „Feuerwehr zum Anfassen“ sowie „Feuerwehr im Wandel der Zeit“. Dazu wird auch der Waderner Stadtfeuerwehrtag gefeiert. Hierzu hat Innenminister Reinhold Jost die Schirmherrschaft übernommen.