Kostenpflichtiger Inhalt: Wadern : Freie Sicht auf sensible Patienten-Daten

Aktenschränke stehen offen, sensible Dokumente liegen ungeschützt herum: Diesen Anblick hat ein passionierter Besucher von so genannten Lost Places im ehemaligen Waderner Krankenhaus im Bild festgehalten. Foto: SZ-Leserreporter

Wadern Auf der Suche nach dem Charme verlassener Orte hat ein Mann im Waderner Krankenhaus massenweise Akten mit sensiblen Daten entdeckt.

Auf Spurensuche an verlassenen Orten und leer stehenden Gebäuden, so genannten Lost Places, geht der Mann gerne. Dafür nimmt er auch weite Wege in Kauf, so wie jetzt, bei seinem jüngsten Trip, für den er von weiter weg in den Hochwald angereist gekommen war: Ausgesucht hatte er sich das frühere Waderner Krankenhaus, wo dessen Träger, die Marienhaus Holding, am 30. November 2017 die Lichter ausgeknipst hatte. Ende Mai hatte der Rückbau des markanten Gebäudes begonnen, der gegen Jahresende im Abriss des noch verbleibenden Baukörpers münden soll. Vorher wollte der Spurensucher, der sich bei unserer Redaktion gemeldet hat, sich noch in dem ehemaligen Krankenhaus umschauen.

Doch was der Besucher dort fand, verschlug ihm nach seinen Worten die Sprache: jede Menge vertraulicher Akten, nach seinen Worten für jeden zugänglich. Ordner mit OP-Berichten reihten sich in Regalen aneinander. Krankenberichte, Monatsberichte, Personalakten und Disketten waren auf dem Boden verstreut. Zig Beweisfotos von dem „Akten-Skandal“, wie er dies nennt, hat er aufgenommen, einige unserer Redaktion zugesandt.

Es war nach seiner Schilderung kein Problem, diesen Teil der Klinik zu betreten. „Am Vordereingang ist ein Bauzaun aufgestellt. Aber der Hintereingang ist frei zugänglich, er wird noch nicht einmal durch eine Kette abgeriegelt.“ Nach eigener Darstellung hat der Mann, der seinen Namen nicht nennen will, beobachtet, wie Mitarbeiter des benachbarten Altenheimes diese Passage als Durchgang nutzten. Entsetzt ist er nach eigenen Worten, wie die Verantwortlichen der Marienhaus Holding mit solch hochsensiblen Daten umgehen. „Ergebnisse von Mitarbeitergesprächen sind in dem Archiv ebenso zu finden wie Protokolle von chirurgischen Eingriffen.“ Jeder könne die Akten einsehen: sei es der Bautrupp, der in dem Gebäude arbeitet, seien es die Mitarbeiter des Altenheimes, die den Weg durch diesen Teil nutzten, oder andere Besucher, die solche verlassene Orte wie das Waderner Krankenhaus anziehen. Er sei nicht der Einzige, der sich in diesem Gebäude umgesehen habe, sagt er.

Als Beweis zieht er Fotos von dem Krankenhaus heran, die unter dem Blog „Lost Places Saarland und Umgebung“ auf Facebook eingestellt wurden. Dort sieht man auch Aufnahmen von medizinischen Geräten, Pflegebetten und chemischen Substanzen sowie pharmazeutischen Produkten, die offenkundig in dem Gebäude herumstehen. Leute, die solche verlassenen Orte liebten, seien eine verschworene Gemeinschaft, die keinerlei Sachbeschädigungen begehen würden.

„Ich war schon verärgert bis schockiert, als uns vorvergangene Woche Bürgerinnen und Bürger auf eine Facebook-Seite aufmerksam gemacht haben, auf der Innenaufnahmen des nun zum Abbruch freigegebenen Krankenhauses veröffentlicht wurden“, sagt Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler auf SZ-Anfrage. Nach den Worten des Verwaltungschef waren diese Aufnahmen im Grunde harmlos. Räumlichkeiten und ein OP seien auf den Fotos zu sehen gewesen, keine Akten oder sonstigen Dokumente. „Klar war uns auch, dass sich hier offensichtlich jemand illegal Zutritt zu dem eigentlich geschlossenen Gebäude verschafft hat. Ein Gebäude, das grundsätzlich so gesichert sein sollte, dass niemand hineinkommt“, sagt der Verwaltungschef.

Man habe den Hinweis der Bürger samt dem Facebook-Link umgehend an die Geschäftsführung der Marienhaus GmbH weitergeleitet, „mit dem Hinweis versehen, dass solche Aufnahmen nun wahrlich nicht dazu beitragen, dem Thema des Abrisses des Krankenhauses gerecht zu werden“. Schließlich gehe es auch um die Gefühle vieler Menschen – sei es als ehemalige Patienten oder dem St.-Elisabeth-Krankenhaus anderweitig verbunden.

„Schier aus den Wolken bin ich allerdings gefallen, als ich die Aufnahmen gesehen haben die nun der Saarbrücker Zeitung zugespielt worden sind. Von Operationsberichten bis zu Kündigungsschreiben. Wer so etwas samt Aktenschrank in einem dem Abriss freigegebenen Gebäude zurücklässt, handelt meiner Meinung nach verantwortungslos“, schimpft Kuttler. „Einmal abgesehen davon, dass die Akten, Disketten und Ordner offensichtlich den Arbeitern der Baustelle zugänglich sind, es scheint sich auch jeder Fremde Zutritt zu dem Bebäude verschaffen zu können.“ Nach seiner Überzeugung „ein starkes Stück, das entschieden zu weit geht“, so Kuttler. „Insofern sind wir gespannt, wie Marienhaus diese Situation erklären und letztendlich bereinigen will“, sagt der Rathauschef.

Die Tür zu dem Archivraum mit den Akten sei verschlossen gewesen und bei einem Einbruch gewaltsam geöffnet worden, erklärt der Krankenhaus-Träger Marienhaus und stellt als Beleg dieses Foto zur Verfügung. Der Träger hat entsprechende Anzeige erstattet. Foto: Herbert Frieling