Frauen-Union gegründet : CDU-Frauen wollen Themen rund um Wadern angehen

Kathrin Müller ist Vorsitzende der neu gegründeten Frauen-Union Wadern. Foto: Susann Kaspar

Wadern In Wadern gibt es jetzt einen Stadtverband der Frauen-Union. An einem will die bei der Gründung in der vergangenen Woche einstimmig gewählte Vorsitzende Dr. Kathrin Müller keinen Zweifel aufkommen lassen: „Die Frauen-Union Wadern wird kein Kaffeekränzchen sein.“ Gesellschaftspolitische und regionalpolitische Themen seien auf der Agenda des neuen Teams.

So dürfe die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht länger vorrangig auf Frauen abzielen. Das Modell, dass der Mann arbeite und die Frau für die Familie zuständig sei, habe laut Müller ausgedient. Die Angebote für die Kinderbetreuung vor Ort müssen hinreichend vorgehalten werden und so ausgestaltet sein, dass beide Partner berufstätig sein können. Dies aber sei bei den städtischen Kindertagesstätten in Wadern nicht annähernd der Fall, beklagt die Vorsitzende in ihrer Antrittsrede. Die Frauen-Union werde alles daransetzen, dieses „sozial- und familienpolitische Trauerspiel“ zu beenden.

Zu den Themen mit erster Priorität zähle für die Frauen-Union Wadern neben der Familienpolitik die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Es könne nicht hingenommen werden, dass der gesamte Hochwaldraum zur krankenhausfreien Zone werde. Sie vermisse hier den nachdrücklichen Einsatz der stellvertretenden Ministerpräsidentin aus Nunkirchen und der Abgeordneten des Hochwaldraumes. Es sei höchste Zeit, dass die Gemeinden Wadern, Losheim, Weiskirchen und Lebach an einem Strang ziehen und nicht jede weiterhin ihr eigenes Süppchen zu kochen versuche, betont Müller. Nur gemeinsam sei man gegenüber Saarbrücken stark genug, die Interessen des Hochwaldes durchzusetzen. Daher werde die Frauen-Union Wadern in den Dialog mit den kommunalen Entscheidungsträgern eintreten.

Neben diesen beiden großen Themen stehe auch das Stadtgebiet Wadern als Bildungsstandort im Fokus der Frauen. Zwar sei anzuerkennen, dass einige Grundschulen im Stadtgebiet in den vergangenen Jahren saniert wurden. Dennoch ist an einigen Standorten die bauliche Situation und die digitale Ausstattung stark verbesserungsbedürftig. Die Corona-Pandemie habe hier die Defizite offengelegt.