Ein Sieg ist Pflicht : Frühes Schlüsselspiel für Bardenbach

SVB-Trainer Bernd Poschpich hat diese Woche zumindest wieder ein paar Spielerinnen mehr an Bord. Foto: Müller

Bardenbach Kellerduell in der Regionalliga: Fußballerinnen des SVB empfangen den TuS Wörrstadt.

Es ist schon so etwas wie ein Schicksalsspiel für die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Bardenbach in der noch jungen Saison. Der Tabellenzehnte empfängt an diesem Sonntag um 14 Uhr das punktlose Schlusslicht TuS Wörrstadt. Beide Mannschaften sind noch sieglos, allerdings haben die Gastgeberinnen bei vier absolvierten Spielen wenigstens einen Punkt auf der Habenseite. Der wurde beim 2:2 zu Saisonbeginn beim SV Ober-Olm erspielt.

Als einzige Mannschaft der Liga noch ohne Zähler sind die Frauen des TuS Wörrstadt unterwegs. Nach sechs absolvierten Spielen verfügt Wörrstadt über den schlechtesten Sturm (zwei Treffer) und über die schwächste Abwehr (27 Gegentore). Doch auch beim TuS Wörrstadt, der in den 90er-Jahren in der Frauen-Bundesliga spielte, hat man die Personalprobleme, die in Bardenbach vorherrschen, auf dem Schirm. Vergangene Woche fehlten dem SVB gleich zehn Spielerinnen, was zur Absage des Spiels beim Tabellenvorletzten Wormatia Worms führte.

Immerhin sind von diesen zehn Spielerinnen mit Elena Zwer, Janna Herzog und Emily Alten drei wieder einsatzfähig, so dass Trainer Bernd Poschpich auf zwölf einsatzfähige Spieler seines Kaders zurückgreifen kann. „Wir werden auf Sieg spielen, denn wenn wir gegen Wörrstadt nichts reißen, gegen wen dann?“, fragt sich der Bardenbacher Trainer. Aufgestockt werde der Kader mit Spielerinnen aus der Landesliga-Mannschaft.