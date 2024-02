Fußball-Hallenmasters der Frauen Ein Saison-Höhepunkt, der gar nicht geplant war

Nein, damit hatten sie nicht gerechnet. An diesem Sonntag spielen die Fußballerinnen des SV Bardenbach beim Mastersfinale des Saarländischen Fußball-Verbandes in der Multifunktionshalle am Saarbrücker Sportcampus. „Wir hatten eine Mastersteilnahme tatsächlich nicht auf dem Schirm, auch weil wir nur für zwei Qualifikationsturniere gemeldet hatten“, gibt Andre Johann, der Trainer des Verbandsligisten, zu.