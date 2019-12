Polizei sucht Hinweise : Busfahrer nach Streit mit Frau in Wadern verletzt

Busfahrer nach Streit mit Frau in Wadern verletzt

Bei einem Streit mit Fahrgästen ist ein Busfahrer in Wadern verletzt worden.

Eine blonde Frau hat in Wadern einen Busfahrer getreten und geschlagen. Wie die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland mitteilt, war der Bus der Linie 602 am Freitag gegen 17 Uhr von St. Wendel aus nach Wadern unterwegs. Der Busfahrer bemerkte im Rückspiegel, dass Fahrgäste ihre Hunde auf den Sitzen mitführten und sprach diese darauf an. Erst nachdem die Hunde von den Sitzen genommen wurden, setzte der 55-jährige Busfahrer seine Fahrt fort.