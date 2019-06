Nunkirchen : 95. Geburtstag im Doppelpack steht heute an

Nunkirchen Der 19. Juni ist der Geburtstag von Christine Pitzius aus Nunkirchen. Stolze 95 Jahre wird sie – genauso wie ihre Zwillingsschwester, mit der sie heute feiert.

Heute feiern die Zwillinge Margarete Casali und Christine Pitzius ihren 95. Geburtstag. In den goldenen Zwanzigern der Weimarer Republik in Trier geboren, wuchsen sie in einem großen Haushalt mit sieben weiteren Geschwistern auf. Doch der Krieg änderte alles. Denn in den letzten beiden Kriegsjahren 1944 und 1945 wurden die Zwillinge mit der ältesten Schwester und der Mutter nach Zell an der Mosel evakuiert.