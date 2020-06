Wadern : Saarländerin stirbt mit 108 – 19 Mal als Pilgerin in Lourdes

Saarländerin stirbt mit 108 – 19 Mal als Pilgerin in Lourdes

Wadern Sie hat zwei Weltkriege erlebt und pilgerte 19 Mal nach Lourdes. Jetzt ist Maria Latz aus Wadrill, die wohl älteste Saarländerin, mit 108 Jahren gestorben.

Das teilte der Sozialverband VdK Saarland am Montag mit, dem sie seit 63 Jahren angehörte. Sie wurde am 27. Dezember 1911 geboren, übrigens genau wie Heinz Maegerlein, die Sportreporter-Legende der 50er und 60er Jahre. Ihr Mann verstarb schon 1947, ihre beiden Töchter musste sie alleine durchbringen – und überlebte sie beide. Bis zuletzt kümmerten sich ein Enkel und einer ihrer 13 Urenkel um sie. „Das war ein sehr anstrengendes Leben, nicht vergleichbar mit heute“, sagte sie vor drei Jahren in einem Interview. Ihr langes Leben? „Es muss vom Schaffen kommen“, meinte sie.