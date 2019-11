Fastnacht in Wadrill : Fratzenmacher feiern Start in die neue Session

Fratzenmacher feiern Start in die neue Session

Fastnacht in Wadrill

Wadrilltal Mitte August haben die Wadriller Fratzenmacher noch der Fastnacht gehuldigt. Grund für die Narren, in die Verlängerung zu gehen, war das 5x11-jährige Jubiläum ihres Vereins. Drei Monate später starteten Elferratspräsident Christian Festus Lauer, die Gardemädchen sowie das Gefolge in die neue Session – einen Tag vor dem 11. November.

Ihr Schlagwort: „Wadrilltal off Tour – Zum Feiern gebuur“. DJ AndyO ließ ein Potpourri alter Karnevalsschlager, bekannter Ohrwürmer und Schunkler erklingen. Die Faasend kann kommen, deren Motto liegt auf der Hand: Drei Ortsteile sind zu einem Ort fusioniert, zwei Orden für Ortsvorsteher werden eingespart.

Zudem haben die Fratzenmacher das Geheimnis gelüftet, wer neues Prinzenpaar wird. Ihre Lieblichkeit Prinzessin Marie I. Geiger aus der Himmelwies und Tollität Prinz Max alias Stompen aus dem Hause Barth, von Gehweiler über Grimburg jetzt in Wadrill sesshaft, regieren das Wadrilltaler Narrenvolk. Beiden liegt die Fastnacht im Blut. Sowohl der Großvater der Prinzessin, Opa Poser, als auch Mama Karin, die unter anderen in die Rolle von Schwester Deloris in Sister Act schlüpfte, sind den Wadrillern bestens bekannt. Prinz Max tanzt im Männerballett. Die Regenten forderten das Narrenvolk auf, mit ihnen eine „ordentliche Session“ zu feiern.