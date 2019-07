Wadrill : Kinderfest zur Vorbereitung auf das närrische Jubiläum

Wadrill Die Fratzenmacher in Wadrill feiern Geburtstag: Seit 5 x 11 Jahren gibt es den Verein. Aus diesem Anlass steigt Mitte August die Fastnacht in dem Ort.

Mit einem großen Kinderfest auf dem Gelände der Harteichhütte hat der Karnevalsverein „Die Fratzenmacher“ Wadrill die Verlängerung der Narrenzeit vom Februar dieses Jahres offiziell in Angriff genommen. Dazu sollte man wissen, dass der Verein in dieser Session sein 5 x 11-jähriges Narrenjubiläum feiert, mit allem was dem karnevalistischen Brauchtum gerecht wird.

Aber auch das übrige Unterhaltungsprogramm an der Harteichhütte sorgte für viel Kurzweil. An den Spielstationen Leitergolf, Dosenwerfen, Fußballkegeln oder Sacklochwerfen konnten Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Konzentration geübt werden, während sich die Kids in der Hüpfburg so richtig austobten. Filigrane bunte Technik war in der Schminkecke angesagt. Und bei der äußerst heißen Witterung sorgte ein großes Plantschbecken für die richtige Abkühlung der Kinder. Durst und Hunger brauchte auch niemand zu leiden, das jeweils richtige Getränk oder Gegrillte gab es an der Essensstation der Familie Geiger. „Trotz Hitze waren viele Besucher zum Kinderfest gekommen. Es war ein gelungener Start in die Jubiläumsfeierlichkeiten“, resümierte die oberste Fratzenmacherin.