Von nonverbal bis online Schüler erforschten, wie Tiere und Menschen kommunizieren

Die Idee zu den Forschertagen am Hochwald-Gymnasium (HWG) ist in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle Hochbegabung Saarland, IQ XXL, entstanden. In jedem Schuljahr gibt es zwei Projektphasen, die jeweils unter einem Rahmenthema stehen. Über einen Zeitraum von zwei Monaten wird einmal in der Woche ein Projekttag am HWG durchgeführt und am Ende werden die Ergebnisse der Projektarbeit vorgestellt. Das HWG arbeitet dabei mit den Grundschulen Wadrill, Nunkirchen, Lockweiler, Wahlen, Losheim, Weiskirchen und Hasborn zusammen. Die Teilnehmer werden von den entsprechenden Schulen vorgeschlagen und kommen aus den Klassenstufen vier und fünf.